Del Genio: “Il Napoli ha 2 problemi principali, il portiere ce l’ha in casa”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di KissKissNapoli dove ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardanti il Napoli che vedremo nella prossima stagione.

“Spalletti ha sempre preferito affiancare Osimhen ad un centrocampista. In gran parte delle partite, alle spalle del nigeriano ha giocato uno tra Zielinski e Elmas. Così facendo, Dries Mertens è stato spesso messo in secondo piano. Questo è un fattore che per me ha influenzato ed influenzerà la trattativa per il suo rinnovo di contratto. In questo senso, io credo che il Napoli debba avere l’obiettivo di alzare il più possibile il massimale offensivo della squadra. Nel 70% delle gare, gli azzurri giocano contro squadre di livello nettamente più basso che difficilmente potrebbero arginare un atteggiamento offensivo. Per questo motivo, andrebbe trovato un equilibrio per far convivere Osimhen e Mertens.”

“Un altro problema – ha continuato – potrebbe essere la mancanza di un tiratore di calci piazzati. Penso che al momento il responsabile sarebbe Mario Rui. L’acquisto di Deulofeu sarebbe perfetto anche sotto questo aspetto.”

Del Genio ha chiuso parlando del portiere Nikita Contini. Il 26enne ha trascorso l’ultima stagione in prestito tra Crotone e Vicenza, mettendo in vetrina tutte le sue grandi qualità. “Contini è un gran portiere. Non ha mai giocato in massima categoria ma ha i mezzi per farlo. È dotato anche di una grande personalità. Sarebbe ottimo vederlo ricoprire il ruolo di secondo portiere degli azzurri. A quanto ho capito, però, Giuntoli vuole mandarlo in prestito anche quest’anno.”