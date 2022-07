Pavarese: “Sogno Dybala al Napoli, anche se il mercato ruoterà intorno a Koulibaly. Su Meret…”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato a 1 Station Radio dei movimenti di mercato in orbita azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono ormai due settimane che sogno Dybala al Napoli, perchè in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly potrebbe sopperire agli addii di Insigne e Mertens. Il mercato del Napoli girerà intorno al rinnovo del difensore senegalese, ma l’eventuale arrivo dell’argentino ci farà capire quali saranno gli obiettivi del club. L’acquisto di Dybala non rientrerebbe nel budget, ma ricostruirebbe il rapporto tra la società e la tifoseria. Meret? Credo che bisogna dargli fiducia e serenità, in modo che d’ora in poi possa crescere eliminando le lacune mostrate ultimamente”.