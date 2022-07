Baiano: “Sarà difficile trattenere Osimhen con le offerte del Bayern. Su Meret…”

L’ex calciatore del Napoli Francesco Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Credo che in fase di mercato arriveranno offerte per Osimhen, soprattutto se il Bayern lo vuole come erede di Lewandowski. Non sarà facile trattenere il giocatore visto che le proposte di un club come quello bavarese non possono non essere prese in considerazione; tuttavia, sostituire Osimhen non è facile. Meret? Il Napoli lo ha pagato tanto e confermarlo è la scelta giusta. Credo molto nel suo talento, nel dualismo con Ospina ha perso la fiducia ma in passato aveva già dato prova delle sue capacità”.