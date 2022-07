Quest’oggi sono state molto forti le parole di Jared Borgetti, ex bomber del Messico. Inizialmente ha parlato del gol all’Italia: ” Sono passati 20 anni, ma il ricordo è sempre vivo. Segnare all’Italia è fonte di orgoglio per me visto il peso di quella nazionale. Mi marcava Maldini e in porta c’era Buffon, due giocatori indelebili nella storia del calcio, ma non si aspettavano quel mio movimento”. Poi l’ex giocatore si è concentrato su Lozano: “Io lo vedo meglio a destra rispetto al suo ruolo inziale a sinistra. Da quella posizione dribbla, cerca il fondo e crossa. Mentre a sinistra deve accentrarsi o giocare col piede debole quindi ne limita le sue qualità. Lo scorso anno è stato pieno di sciagure per Hirving. I continui infortuni in nazionale, soprattutto la lesione facciale, hanno comunque influenzato il ragazzo. Lozano è fatto per Napoli e Napoli per Lozano. Anche quando era in dubbio non ho mai smesso di pensarlo. Passare dall’Olanda all’Italia porta i suoi disagi. Ma sta imparando tanto pian piano. Non fa il semplice compito di attaccante bensì aiuta la squadra e penso che si deve puntare ancora su di lui. Il Mondiale, la Nazionale e Napoli lo accenderanno sicuramente”. Dichiarazioni di ammirazioni per un oggetto ancora tutto da scoprire.