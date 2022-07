Morgan De Sanctis, neo direttore sportivo della Salernitana ed ex portiere del Napoli, oggi ha tenuto la conferenza stampa di presentazione e ha fatto il punto sul mercato della Salernitana.

De Sanctis, per il momento, ha parlato anche dell’affare Cavani e ha svelato un retroscena che lega il mercato della Salernitana a quello del Napoli:

avani solo una suggestione?

“Quando il presidente si espone in maniera così chiara, parlando di sogno e non di obiettivo, da parte mia c’è anche un sussulto d’entusiasmo. In questo caso non c’è condivisione, ma approvazione da parte del proprietario. Ma io ho delle responsabilità e posso dire senza problemi che non parlo con Mertens e Cavani. Lasciamo sullo sfondo l’idea del nostro presidente che, magari, potrà fare un regalo alla direzione sportiva e all’allenatore. Ma se poi non arriva Cavani e prendiamo Botheim non si dica che il nostro mercato è una “chiavica”. Milik è stato proposto”.