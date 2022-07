Kvaratskhelia: «Volevo un grande club, il Napoli lo è. Ho parlato con Spalletti: mi ha detto che sono pronto»

Il nuovo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Express sulla nuova squadra e l’allenatore:

Sul Napoli: “Ho sempre sognato di giocare in un grande club e il Napoli lo è. Da piccolo sognavo di giocare nel Real Madrid. Ma il mio sogno ora si è avverato. Voglio godermi il momento”.

Su Spalletti: “Abbiamo parlato di varie cose, molte le tengo per me. Mi ha parlato anche della possibilità di trasferirmi al Napoli, mi ha detto che ero pronto per esprimermi al meglio anche in Serie A. Spalletti è un allenatore molto forte. Voglio lavorare con lui”.