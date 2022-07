Biasin: “Clamoroso che Mertens non rinnovi, meglio di lui solo Maradona”

Ai microfoni di KissKissNapoli è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin, esprimendo la sua opinione sul mercato in corso e sul caso Dries Mertens.

Queste le sue parole: “Oggi scadono molti contratti ed il livello degli svincolati non è mai stato così alto. I giocatori in causa, però, si devono dare una mossa a trovare una nuova squadra perché il campionato inizia molto presto. Ormai arrivare in scadenza per i calciatori è un rischio e non più una possibilità.”

Rispondendo ad una domanda sulla vicenda riguardante Dries Mertens ed il mancato rinnovo con il Napoli, ha detto: “È clamoroso che non si riesca a trovare un modo per portare avanti il legame tra il belga e il club azzurro. Ha dimostrato di avere ancora un certo valore e credo che sia un dovere per la società riservargli un posto. Dopo Maradona, è tra i giocatori che ha segnato di più i cuori dei tifosi partenopei.”