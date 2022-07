Auriemma: “C’è incertezza sul mercato del Napoli, KK non andrà alla Juve”

Raffaele Auriemma ha approfondito la questione mercato del Napoli durante la sua trasmissione a Radio Marte. Il giornalista ha dichiarato: “Non so cosa succederà da oggi in poi ma la cosa certa è che c’è incertezza. Il fatto che tutti sono vendibili non trasmette sicurezza. La garanzia di avere un vero e proprio progetto non c’è.”

“Koulibaly sarà il capitano del Napoli nella prossima stagione. È al top della forma. Non andrà mai alla Juventus: De Laurentiis non lo lascerà mai e tantomeno il senegalese vuole andarci. Nonostante tutto, per me il Napoli è una squadra che può ancora puntare allo Scudetto.”