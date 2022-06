Valcareggi: “Rinnovi Mertens e Koulibaly? Ai tifosi dico di stare calmi! Mercato? Vi svelo il mio pensiero”

Il noto agente, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sul mercato, in entrata ed in uscita, del Napoli. Queste le sue parole: “Gli amori tra il Napoli e i suoi calciatori possono riaccendersi da un momento all’altro! So che i tifosi sono molto preoccupati per i probabili addii di Mertens e Koulibaly ma voglio rassicurarli. C’è davvero troppo affetto tra questi due calciatori e la città, sono sicuro che alla fine si riuscirà a trovare un accordo.

Mercato? ADL non è sicuramente uno sprovveduto! Anche in questo caso dico a tutti i napoletani di stare tranquilli, i partenopei potranno puntare su una squadra forte. Certo, a mio avviso sarà difficile competere per lo scudetto, ma sicuramente il Napoli potrà puntare ad una tranquilla qualificazione alla prossima Champions“.