Napoli, parla l’ex Aronica: “Se Koulibaly resta, restano anche gli altri”

Salvatore Aronica, ex-calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ha parlato della vicenda Koulibaly, esprimendo con chiarezza la sua opinione.

Ecco quanto detto: “Per il Napoli è fondamentale ripartire da Kalidou Koulibaly. È sicuramente il primo della rosa in quanto a carisma e personalità. Nel caso in cui lui vada via, si avrebbe la prova che la squadra non punti agli stessi obiettivi dell’anno scorso. Invece, se il senegalese resta, anche gli altri sarebbero portati a rimanere a Napoli, perché si creerebbe un vero e proprio progetto.”

“Il capo supremo è De Laurentiis. Le decisioni spettano a lui. Non gli ho parlato di questa cosa; l’ultima volta che l’ho sentito abbiamo discusso della Primavera azzurra.”