Auriemma: “Lozano è in uscita, Elmas vuole andare via, ci vuole chiarezza”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio Marte tenendo alcune dichiarazioni sulla situazione mercato del Napoli.

Riguardo i rinnovi di contratto ancora in bilico ha detto: “Le situazioni di Koulibaly e Mertens vanno chiarite subito. Ci vuole chiarezza, che siano notizie positive o negative.”

In seguito Auriemma si è spostato su altri temi attuali nella rosa partenopea: “Se il Napoli dovesse ricevere un’offerta per Lozano, la accetterebbe immediatamente (clicca qui per aggiornamenti sul giocatore messicano). Elmas non è contento di rimanere in azzurro; vorrebbe giocare di più. La vicenda riguardante Anguissa verrà chiarita in ritiro quando il giocatore parlerà con la società. Il problema è sempre legato a quel bonus che il giocatore pretende ma che non ha ancora ricevuto da De Laurentiis. La Roma rimane alla finestra.”