Agostinelli: “Il Napoli deve dichiarare l’obiettivo, giusto puntare su Meret”

Ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv è intervenuto l’opinionista Andrea Agostinelli. Ha tenuto delle dichiarazioni molto dirette riguardanti il Napoli.

L’attuale tecnico del Gudja, squadra maltese, ha detto: “Se Mertens dovesse andare via, Spalletti non si dispererebbe. Non è importante come Koulibaly o Osimhen. La società azzurra mi sembra un po’ indietro rispetto alle altre. La cosa principale deve essere la chiarezza nei confronti dei tifosi. A Dimaro bisogna annunciare pubblicamente l’obiettivo stagionale. Per me il Napoli ha l’obbligo di entrare in Champions; non mi spingo oltre perché quest’anno tornerà tra le grandi la Juventus.”

Si è poi focalizzato su Alex Meret: “A questo punto è giusto puntare su di lui. Non dimentichiamo che venne acquistato perché si pensava che avesse grandi potenzialità. La società però, deve piazzare alle sue spalle un portiere di esperienza che possa colmare delle eventuali mancanze. Deve giocare con tranquillità e dimostrare tutta la sua personalità.