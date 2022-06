Ds Cremonese: “Gaetano lo riprenderemo. Zanoli e Zerbin? Potrebbero interessarci.”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a “Radio Goal” per parlare della situazione Gaetano: “Abbiamo valorizzato tanto Gaetano, oggi è un giocatore del Napoli e andrà in ritiro con Spalletti. Se ci fosse uno spazio per riaverlo lo riprenderemmo sicuramente. Pecchia l’aveva fatto giocare in più ruoli, a centrocampo e dietro la punta. Lui ha sempre trovato la sua posizione per incidere. Con Spalletti potrei vederlo a centrocampo.“

Successivamente, ha parlato anche delle questioni lasciate in sospeso con Zerbin e Zanoli: “Zanoli e Zerbin? Siamo molto attenti ai giovani e quelli del Napoli possono interessare ad un club come la Cremonese. Non ci saremmo solo noi, ma i giovani partiranno prima per i ritiri estivi e poi eventualmente si trasferiranno altrove.”