Malfitano: “È improbabile che Dybala vada al Napoli”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio KissKissNapoli chiarendo la questione Dybala-Napoli. Negli ultimi giorni, infatti, si erano fatte avanti delle voci che invitavano De Laurentiis ad acquistare l’argentino. In particolare Valter De Maggio aveva presentato questa richiesta, con l’obiettivo di far tornare l’entusiasmo nei cuori partenopei.

Malfitano ha dichiarato: “Ammetto che Dybala è uno dei miei giocatori preferiti. Per la sua qualità, rispecchierebbe perfettamente il DNA del Napoli. Tuttavia non bisogna dimenticare un fattore principale: a livello economico Dybala non rientra nelle possibilità della squadra di De Laurentiis. Tanto più adesso che è stata avviata questa politica di abbassamento dei costi.”