D’Ubaldo: “La Roma voleva Anguissa, ora la situazione è cambiata”

Ai microfoni di KissKissNapoli è intervenuto il giornalista Guido D’Ubaldo, il quale ha chiarito la situazione che lega la Roma ad Anguissa.

Sul camerunense si è espresso così: In passato Anguissa è stato un obiettivo dei giallorossi. Visto che la società dei Friedkin aveva bisogno di un centrocampista fisico, aveva messo gli occhi sul giocatore del Napoli. Serve ancora un calciatore con queste caratteristiche visto che i nuovi arrivati non hanno convinto, ma l’interesse per Anguissa è relativo visto che Frattesi è molto vicino all’arrivo alla capitale.”