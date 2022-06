Gonzalo Higuain, ex attaccante del Napoli e della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tyc Sport e ha parlato della sua esperienza italiana tra il Napoli e la Juventus.

In particolare, il Pipita ha parlato del trasferimento che avvenne nel luglio del 2016. Queste le sue parole:

“Ho lasciato il Napoli dopo che segnai ben 36 goal. Quell’anno non vincemmo e allora mi chiesi che cosa dovessi fare per vincere; quando è arrivata la Juventus non c’erano spazi per dubitare. Non ho mai avuto dubbi sulla Juventus, anche se quella scelta mi è costata tanto. I tifosi del Napoli mi insultarono, ma il male torna sempre indietro: contro il Napoli segnai 6 goal in 8 partite”.

Fonte: Tyc Sports.