Gonzalo Higuain, nel corso dell’intervista a Tyc Sport, ha parlato dei suoi trascorsi italiani, tra il Napoli e la Juventus, con cui ha vinto anche due Scudetti.

Il Pipita ha anche parlato degli allenatori che ha avuto nel corso della sua carriera, e ha anche ricordato i trascorsi con Maradona quando il Pibe de Oro era suo commissario tecnico nell’Argentina. Queste le sue parole:

“I tre migliori allenatori che ho avuto in carriera sono Sarri, Pellegrini e Sabella. Non voglio parlare di Maradona: fu il primo a convocarmi in Nazionale e gli sarò eternamente grato”.