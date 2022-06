Cesarano: “Ostigard? Ottimo giocatore”

A Sportmagazinews, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano che ha lasciato alcune dichiarazioni sull’obiettivo del Napoli Leo Ostigard: “Ostigard sarebbe una operazione molto intelligente, sia sotto il profilo tecnico che economico da parte del Napoli. Partirebbe con l’handicap, perchè davanti a lui troverebbe tre compagni di reparto già collaudati: Koulibaly, Rahmani e Juan Jesus. Ad ogni modo tra Champions, campionato e Coppa Italia, potrebbe sicuramente trovare il suo spazio, confermando di meritare il posto nella nazionale norvegese.”

Il giornalista ha continuato parlando anche dei “baby talenti” del vivaio del Napoli. “Per quanto riguarda i giovani azzurri che hanno dimostrato di possedere già del talento, Zerbin, Gaetano, Zanoli e Ambrosino, sostengo che finchè il Napoli non creerà sinergie importanti con club minori di serie A e serie B, avrà sempre difficoltà a far maturare i propri giovani. Considerati gli impegni pressanti che si prevedono per la prossima stagione agonistica, ritengo che Zerbin e Zanoli possano tranquillamente far parte dell’organico, mentre per gli altri due mi auguro un impiego già prestabilito nei contratti di trasferimento in modo che possano giocare con una certa continuità in club di serie A e serie B importanti.”