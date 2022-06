Cannavaro: “Koulibaly? Il Napoli non può fare a meno di lui! Ecco cosa farei per il difensore”

Il noto ex calciatore e pallone d’oro, Fabio Cannavaro, ha risposto ad alcune domande in occasione dell’evento benefico promosso dall’associazione Cannavaro-Ferrara. In quel di Pianura, dove sono attesi anche altri atleti come Amoruso, Corradi e Cabrini, Cannavaro ha detto la sua sul possibile addio di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Certo che terrei Koulibaly! Il Napoli difficilmente potrà fare a meno di lui. In determinati casi le dirigenze sono disposte a fare anche dei sacrifici, mi auguro che ADL capisca che questo, è proprio uno di quelli“.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino.