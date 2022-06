Auriemma: “Il Napoli deve star attento ad Anguissa! Mourinho ci pensa, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul possibile addio a sorpresa di Zambo Anguissa. Queste le sue parole: “Il Napoli deve fare attenzione agli ultimi interessamenti da parte della Roma per Anguissa. Mourinho è molto interessato al centrocampista e potrebbe affondare il colpo! L’allenatore portoghese preme sul fatto che l’ex Fulham al momento sia abbastanza scontento del trattamento riservatogli dal Napoli. Il calciatore si aspettava un premio in denaro come promesso alla fine della stagione che non è mai arrivato. ADL farà bene a risolvere questa situazione se non vuole rischiare di perdere un importante pedina“.