Kalidu Koulibaly rimane saldo nei panni di prossimo capitano del Napoli. Il suo nome è avvolto in una bolgia di voci di mercato, ma il senegalese non vuole aprire questo argomento anzi ha annunciato l’obiettivo dei partenopei per la prossima stagione; il calciatore ha espresso tutto il suo dispiacere: “Non sono soddisfatto al cento per cento della chiusura dello scorso campionato. Sappiamo tutti il sogno dei napoletani, non riuscendo a realizzarlo ha portato tanto dolore in tutti noi. Quando sei un calciatore del Napoli, appartieni ad un piccolo Paese”. Il numero 26 azzurro ha toccato il futuro: “Il prossimo anno alcuni tasselli ci lasceranno, so che ce la metteremo tutta per concorrere ancora per lo scudetto. La Champions League è una competizione che ci prepara mentalmente e fisicamente per competere sempre di più”. Così ha terminato il difensore nella intervista a BBC Africa.