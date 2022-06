Avv. Mallardo: “Indagine sul caso Osimhen? Credo che il Napoli non rischi nulla, vi spiego perchè”

L’avvocato Gianfranco Mallardo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’indagine sull’acquisto di Victor Osimhen per il quale il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono stati indagati. Queste le dichiarazioni: “L’accusa di falso in bilancio va fatta dopo che si è capito il fine. Chi commette questo reato deve avere uno scopo, deve poter trarne un vantaggio economico. Bisogna prima capire questo, e nel caso del Napoli non si tratta di un fatto automatico. Non sarà facile da dimostrare e quindi credo che la società non rischi nulla“.