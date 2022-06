Malfitano: “Meret non deve restare, Spalletti preferisce Ospina”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di KissKissNapoli dichiarando tutto il suo scetticismo nei confronti della conferma di Alex Meret.

Queste le sue parole: “Bisogna essere chiari e diretti: A Spalletti non piace Meret. Non è un caso se quattro allenatori l’hanno messo in secondo piano, preferendo un altro portiere per la maglia da titolare. Per questo motivo avrei fatto di tutto per tenere Ospina a Napoli. Alex Meret è un portiere che ha grandi capacità e bisogna puntare su di lui, ma l’avrei mandato in prestito per farlo giocare un po’ di più.”