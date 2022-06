Maggio: “Il mio Napoli era un gruppo formidabile! Mercato? ADL pronto a fare affari, vi spiego”

Il noto ex calciatore azzurro, Christian Maggio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sullo scorso campionato degli azzurri e non solo. Queste le sue parole: “Il mio Napoli era straordinario! Hamsik, Lavezzi e Cavani erano dei fenomeni, poi c’eravamo noi! Otto operai pronti a dare tutto per questa maglia. L’unione e l’intesa che si creò in quel gruppo fu magico e gran parte di ciò fu dovuto al magnifico lavoro svolto da Mazzarri.

La squadra attuale mi piace molto! Il Napoli ha un organico ampio e di qualità, nonostante a vederlo adesso sembra quasi un cantiere aperto. Ci sono però diversi calciatori che potrebbero fare la differenza in diverse squadre d’Europa. Sono sicuro inoltre che ADL è a lavoro per regalare altri acquisti a Spalletti in vista della Champions“.