Incocciati: “Ecco cosa sta sbagliando De Laurentiis”

L’ex calciatore Beppe Incocciati è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Si è espresso sulla situazione attuale del Napoli, esprimendo i suoi dubbi sull’atteggiamento della squadra di De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Io credo che al momento a Napoli ci sia poca sinergia tra tra spogliatoio e società. Manca il legame tra dirigenti e calciatori e questo è un fattore imprescindibile quando si vuole creare un bello gruppo squadra. Si rischia di mancare di sentimento e quando non c’è sentimento si diventa freddi e si scappa, come stanno facendo alcuni giocatori del Napoli. La società deve essere un punto di riferimento per i giocatori, deve essere sempre presente e non pretendere ma incitare.”