Giordano: “Koulibaly alla Juventus? Non c’è mai stata trattativa! Su Deulofeu dico questo”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulle ultime trattative del Napoli. Queste le sue parole: “Deulofeu è un calciatore con grandi qualità! La scorsa penso sia stata la sua miglior stagione della carriera. Alla corte di Spalletti potrebbe essere utile anche se è sempre molto difficile confermarsi ad alti livelli. Basti pensare a Simone Verdi, leader del Bologna e meteora nel Napoli.

Koulibaly alla Juventus? Da quello che so on c’è stato alcun contatto con il difensore senegalese, contrariamente a quanto affermato dai miei collegi. Ovviamente il calciatore piace ai piemontesi ma è più che normale, anche a me piace la nuova Porsche“.