Giovanni Galli, ex portiere, ha partecipato ieri alla festa organizzata a casa Spalletti per fare un revival degli anni ’70; in particolare, Galli ha risposto in maniera netta a una considerazione di Spalletti.

Il tecnico ha ribadito che il portiere deve saper giocare con i piedi, e Galli, da ex portiere, ha puntualizzato sul ruolo con queste parole:

“Devo dire che sono un po’ all’antica; per me, il portiere bravo è quello che para, poi se sa giocare con i piedi tanto meglio. Mi ricordo di un portiere che giocava per una squadra tra i due difensori su ordine di un allenatore, che poi ha cambiato idea e lo ha rimesso in porta. Io sono un po’ antico su queste cose”.