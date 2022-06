Pistocchi: “Il Napoli ha fatto un grande acquisto, mi meraviglio di Mertens”

Durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto ai microfoni di KissKissNapoli il giornalista Maurizio Pistocchi. Si è soffermato su tre temi principali:

Ostigard – “Durante questa stagione ho seguito molto il Genoa di Blessin e posso assicurare che Ostigard è un giocatore perfetto per il Napoli. È bravo di testa, molto veloce e deciso in ciò che fa.”

Mertens – “Sono meravigliato di come sia finita la storia d’amore tra Napoli e Mertens. Anche se non sono nemmeno sicuro che sia effettivamente finita.”

Deulofeu – “L’acquisto di Deulofeu va benissimo per le sue caratteristiche ma non basta. Io credo che il Napoli abbia bisogno di rafforzarsi ancora in quella zona di campo.”