Antonio Cassano, ancora una volta, si è reso protagonista alla BoboTv. Insieme a Ventola, Adani e Ventola, Cassano ha toccato argomenti calcistici, soffermandosi in particolar modo sulla persona di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Valencia. L’ex Sampdoria ha detto a riguardo: “Il giocatore con più personalità di mia conoscenza? Gennaro Gattuso. Nella mia carriera ho avuto il piacere di approfondire diversi tipi di calcio e giocare con tantissimi campioni, ma nessuno raggiungeva il carisma di Rino. Anche in allenamento ti dava una carica emotiva incredibile. Con lui avrei raggiunto la Luna. Leader indiscusso e perfetto componente per una guerra”. Parole belle e piene di stima nei confronti di una persona forte e carismatica.