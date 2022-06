KKN- L’entourage di Petagna assicura che resterà a Napoli

Andrea Petagna l’anno scorso non ha sicuramente brillato complice un super Osimhen e i molteplici acciacchi fisici. Nonostante ciò, l’entourage del giocatore classe ’95 assicura che farà parte dell’organico della società partenopea anche per la stagione 2022/23. Il Napoli, d’altro canto, non “chiude la porta in faccia” a nessuno ed è pronto ad ascoltare ogni offerta per l’ex atalantino. Su di lui c’è il forte interesse di Monza e Salernitana e chissà che l’opinione dell’entourage non possa cambiare nelle prossime settimane per offrire al suo cliente più minutaggio e occasioni.