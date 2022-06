KKN- Deulofeu, l’agente: “Sarebbe felicissimo di andare a Napoli”

Ormai si sa: Gerard Deulofeu è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Dopo varie esperienze in Italia e all’estero, il classe 94′ sarebbe pronto al salto di qualità definitivo. Parla della sua possibile futura meta e del suo ruolo effettivo il suo agente Albert Botines ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”: “Sarebbe felicissimo di venire a Napoli e giocare la Champions. Spalletti? Non ci ha ancora parlato. Ruolo? E’ un numero 10, una seconda punta”. Queste dichiarazione fanno ben sperare per la buona riuscita di questa trattativa. Lo spagnolo è da tempo sul taccuino di Giuntoli e chissà se questa sessione di mercato si rivelerà decisiva per vedere finalmente Deulofeu con la maglia azzurra.