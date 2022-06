Braida su Gaetano: ” Ecco cosa ha deciso il Napoli”

A “Radio gol”, programma in onda su Kiss Kiss, è intervenuto l’attuale dirigente della Cremonese Ariedo Braida rilasciando importanti dichiarazioni su Gianluca Gaetano e sul suo futuro: “Gianluca Gaetano? Avremmo voluto tenerlo anche per la prossima stagione, ma il Napoli vorrebbe valutarlo in ritiro. Il ragazzo ha ampi margini di miglioramento e non ha ancora un ruolo ben definito.”

In seguito, Braida si esprime anche sul paragone con Zaniolo: “Gaetano come Zaniolo? Non facciamo paragoni frettolosi. Gaetano ha disputato un’ottima stagione, ma deve ancora consacrarsi.”