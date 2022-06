Quella tra il Napoli ed Edinson Cavani era una storia meravigliosa. Il bomber segnava a raffica, la piazza lo innalzava come un Dio. Una parentesi durata tre stagioni, non un briciolo in più. L’ex agente del Matador, Claudio Anelucci, a distanza di nove lunghi anni dall’addio di Cavani dal Napoli, ha ricalcato il discorso annunciando: “Edinson era felice a Napoli, ma vista la sua crescita voleva un meritato aumento di ingaggio. Il problema è che quando un calciatore si presenta con tale richiesta viene mandato via da ADL“. Queste le accuse di Anellucci nei confronti del presidente del Napoli, il quale scarica tutta la colpa della separazione sul patron azzurro. Non si è limitato solo al suo ex giocatore ma ha aggiunto anche un commento sulle recenti situazioni in casa Napoli: ” Koulibaly, Mertens, Fabian sono tutti giocatori che rischiano di partire e di lasciare a bocca amara i tifosi. Tutti per lo stesso motivo, vogliono essere valorizzati di più economicamente ma De Laurentiis non cambia, ecco perché possono partire”. Così ha concluso la sua intervista al Mattino.