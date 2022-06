Barcellona, il vice presidente Romeu: “Con le nuove norme riusciremo ad effettuare acquisti normalmente”

Eduard Romeu, vice presidente del Barcellona, ha parlato della situazione finanziaria del club a Esport3. Le sue parole: “Se approveranno le nuove norme, riusciremo ad effettuare acquisti normalmente con più di 500 milioni che ci consentiranno di risanare le perdite. Il nostro monte ingaggi adesso è pari a 560 mln, e dobbiamo abbassarlo a 400. In questo modo riusciremo a competere in condizioni normali, anche se sarà difficile raggiungere l’obiettivo nel breve. Questa situazione deriva dall’eredità che ci hanno lasciato, dalle cose che sono state fatte ma in maniera errata, e da quelle che non sono state proprio fatte”.