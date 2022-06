Alvino: “Il Napoli deve comunicare con più chiarezza, c’è bisogno che parli anche Giuntoli: vi spiego”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Carlo Alvino ha parlato di diverse situazioni in casa azzurra. Queste le sue dichiarazioni:

“Ritengo che il Napoli ogni tanto debba far parlare il proprio direttore sportivo, Giuntoli, per non alimentare di continuo il malcontento. Non è giusto che parli sempre De Laurentiis, bisogna cercare di comunicare con chiarezza andando nella direzione dei tifosi. Ci sono giocatori come Koulibaly e Fabian Ruiz che sembrano essere già andati via. Meret? Ho letto tante cose offensive sui social nei suoi confronti, le critiche non dovrebbero mai andare oltre”.