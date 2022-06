Sky, Ugolini: “Quello annunciato da Mertens sembra un addio! Fabian-Napoli? Questione spinosa, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Queste le sue parole: “A differenza delle altre situazioni, quella di Fabian Ruiz al momento mi sembra la più complicata! Lo spagnolo non ha accettato la proposta di rinnovo al ribasso e pare non voler venire incontro alle intenzioni di ADL. Temo proprio che si arriverà allo scontro, potrebbe esserci un nuovo caso Milik.

Mertens? Le sue parole in conferenza sembrano un addio. L’email emersa negli ultimi giorni all’indirizzo di ADL sembrava preannunciare questa situazione. Parlare di un accordo è davvero molto complicato, nonostante il suo legame indissolubile con la città di Napoli, il belga sembra destinato a lasciare il capoluogo Campano“.