Schira: “Valencia e non solo, un club di Serie A a caccia di Diego Demme del Napoli, vi spiego”

Il noto esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul mercato in uscita del Napoli soffermandosi, in particolare, su Diego Demme. Queste le sue parole: “Oltre al Valencia di Rino Gattuso, da sempre grande estimatore del centrocampista, anche la Fiorentina ha bussato alla porta del Napoli per Diego Demme. Per i toscani si tratterebbe di un affare low-cost soprattutto nel caso in cui non dovessero riuscire a trattenere Lucas Torreira. L’avventura dell’italo-tedesco al Napoli sembra ormai essere arrivata al termine, con diverse squadre pronte a fare un’offerta per il tenace mediano“.