Brambati: “Koulibaly ha rifiutato la Juventus per amore del Napoli! Vi svelo l’entità dell’offerta”

Il noto ex calciatore, Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul possibile addio di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Non conosco i dettagli dell’offerta nello specifico ma di una cosa sono sicuro. Una fonte molto affidabile mi ha svelato, qualche tempo fa, che Koulibaly ha categoricamente detto no alla Juventus. Il suo amore verso Napoli ed i suoi tifosi è così forte da fargli rifiutare un’offerta molto importante da parte dei piemontesi. Il senegalese ama questa città e proverà fino all’ultima ad estendere la durata del suo contratto. Purtroppo però, al momento, la proposta di ADL è ben lontana dalle sue richieste e dalla proposta avanzata dalla Juventus“.