Auriemma: “Zielinski chiese la cessione! Napoli senza Mertens? Vi dico la mia”

Il noto giornalista di fede azzurra, Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulle ultime dichiarazioni di Zielinski e Mertens. Queste le sue parole: “Le ultime dichiarazioni di Piotr non mi sono piaciute! Ha affermato che a Napoli sta bene e che non ha alcuna intenzione di lasciare il team di Spalletti ma la verità è un’altra. Zielinski chiese di essere ceduto proprio come ha fatto Politano in questa sessione di mercato. Rimangiarsi quanto detto è un comportamento che non mi lascia troppo contento.

L’email di Mertens è solo una provocazione! Il belga ha garantito più volte di potersi abbassare lo stipendio ma la proposta di ADL è veramente troppo bassa. Con il suo messaggio il belga vuole far capire alla dirigenza azzurra che, se veramente intendono trattenerlo, dovranno essere loro a venirgli incontro”.