Alvino: “Le parole di Mertens sanno di addio! Con ADL però tutto può succedere, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulle ultime dichiarazioni di Dries Mertens. Queste le sue parole: “ADL, Mertens ed il Napoli sono tre fattori che, negli ultimi anni, hanno regalato grandissimi colpi di scena! Aspetterei a porre la parola fine sull’avventura del belga in azzurro, sono convinto che, entro la fine di giugno, ci sarà un ultimo tentativo per provare a prolungare il contratto.

Bisogna dire però che le parole di Dries, nella conferenza stampa di ieri col Belgio, hanno gettato nello sconforto tutti i tifosi partenopei. Le sue ultime dichiarazioni lasciano presagire un addio ormai imminente! Se così dovesse essere avremo la conferma solo nei prossimi giorni. Come detto, secondo me, ci sarà un altro incontro per la decisione definitiva”.