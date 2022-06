Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, ha parlato ai microfoni dell’emittente portoghese Sport tv della stagione appena trascorsa e del suo futuro con la maglia del Napoli.

Il terzino ha fatto prima un bilancio della stagione con queste parole:

“Il nostro obiettivo principale era tornare in Champions League, ma siamo dispiaciuti per lo Scudetto: era un obiettivo alla nostra portata. Sono passate alcune settimane dalla fine del campionato, ma molti di noi continuano a pensare che l’epilogo di questa stagione potesse essere diverso. Ma ci voglio riprovare; al Napoli mi lega un contratto fino al 2025 e non me ne voglio andare, anche perché la mia famiglia sta bene”.

Poi, Mario Rui ha chiosato anche sulla Nazionale:

“Mi dispiace essere uscito dal giro della Nazionale, vorrei giocare il Mondiale, per cui sta a me ripetere la stagione di questanno: così potrei essere convocato di nuovo”.