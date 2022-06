Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, durante un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato perché Federico Bernardeschi potrebbe ancora diventare un giocatore a disposizione di Luciano Spalletti.

Queste le sue dichiarazioni:

“Bernardeschi, secondo me, non è definitivamente saltato ma l’obiettivo principale per l’attacco è Deulofeu. L’ex Juventus è a parametro zero e per il Napoli può significare un investimento. Può giocare sottopunta, può giocare esterno, può essere il sostituto di Mertens. Immagino che nei prossimi giorni dopo l’ulteriore contatto tra de Laurentiis e l’entourage del giocatore possano essere eliminati i dettagli per concludere la trattativa.”