Alessandro Moggi, agente ed operatore di mercato, ha parlato nel corso del notiziario su Sky dedicato al calciomercato, ha parlato del calciomercato del Napoli.

In particolare, Moggi ha voluto commentare le ultime notizie sul futuro di Koulibaly, che potrebbe lasciare Napoli durante quest’estate. Queste le sue parole:

“De Laurentiis è un ottimo presidente, bravo a costruire squadre sempre forti e competitive. Il suo operato è eccellente sia in entrata che in uscita. Detto ciò, il Napoli ha già rinunciato ad un giocatore forte come Insigne e io non cederei anche Koulibaly, che è un altro pezzo da 90 del Napoli”.

Fonte: Sky.