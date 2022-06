Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, durante un’intervista a SportItalia, ha parlato del futuro del suo compagno di squadra Gerard Deulofeu, da un po’ nel mirino del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Non so quale sarà il futuro di Gerard, ma se dovesse andare al Napoli sarei felice per lui. Non abbiamo parlato di recente, ma il club azzurro è una squadra grande che lotta per traguardi altissimi. Sicuramente gli manderei un messaggio di in bocca al lupo.”