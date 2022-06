Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport live, parlando del futuro di Dries Mertens.

Ecco le sue parole:

“Credo che il mercato di Mertens sia appena iniziato, dopo la mail e la rottura dei rapporti diplomatici. C’è ancora un piccolo margine per il rinnovo, ma la sensazione è che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Vuole giocare la Champions, magari con un’offerta superiore a quella del Napoli. Il Napoli non vorrebbe pagare un anno in più Mertens con le stesse cifre di quest’anno, perché non ritiene che questo salario sia opportuno per la sua età e il suo rendimento. La Lazio di Sarri la terrei sempre lì. Roma? Non credo ne abbiano mai parlato”.