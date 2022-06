Gennaro Gattuso, ex tecnico del Napoli, oggi è stato presentato a Valencia come nuovo allenatore; Ringhio, dopo un anno di stop, torna ad allenare e riparte dalla Spagna.

E, in qualche modo, Gattuso ha avuto il modo di paragonare l’esperienza che farà a Valencia, rispetto alle esperienza fatte con il Milan e con il Napoli. Queste le sue parole:

Dopo Milan e Napoli, ecco il Valencia.

“Al Napoli e al Milan è stato facile, bisogna tornare più indietro, quando allenavo Sion o Creta. Lì si che le situazioni erano difficili, ma qui no. Sono stato nella Ciutat Esportiva e ho visto che sono in un gran club, dove si può vivere bene. Bisogna cominciare dal senso di appartenenza. Suona bene: Napoli, Milan e il Valencia è collocato nella stessa fascia. E’ una società di un fascino e una storia incredibili, anche se ora è in difficoltà. Dobbiamo pedalare, ma ne vale la pena”.