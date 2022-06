Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, esponendo la sua riflessione sul coinvolgimento dei giovani nel Napoli. Ha aggiunto, poi, alcune considerazioni su altri giocatori come Koulibaly e Ospina.

Queste le sue dichiarazioni:

Sui giovani: “Alessandro Zanoli è in Under 21, come anche Gianluca Gaetano. Alessio Zerbin è in Nazionale Maggiore e ha esordito con Roberto Mancini. Dobbiamo dare più fiducia questi ragazzi, non bisogna sempre comprare altrove.”

Su Koulibaly e Ospina: “Per quanto riguarda Kalidou e David, io farei un sacrificio economico perché servono giocatori forti per vincere. Ho sempre dichiarato la mia propensione verso Ospina, preferendolo sempre a Meret.”