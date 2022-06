Come annunciato, Diego Demme ha cambiato agente affidandosi all’agenzia Firs1. Il nuovo procuratore Marco Busiello ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando dichiarazioni anche sul rapporto con Luciano Spalletti.

Di seguito le sue parole:

“Diego ha ancora 2 anni di contratto con il Napoli, quindi sotto quest’aspetto la sua situazione è tranquilla.

Ha trovato poco spazio quest’anno e dunque qualche domanda se la pone. Se potesse giocare di più sarebbe ancora più contento, con tutto il rispetto per il Napoli e per le scelte”.

Sul rapporto con Spalletti: “È andato d’accordo con tutti gli allenatori, rispetta i ruoli e lo spogliatoio. Il Napoli quest’anno è partito con grandi ambizioni e Demme non è il tipo di persona che crea problematiche. È educato e accetta tutte le decisioni. Chiaramente a malincuore se non gioca, perché l’ambizione è sempre importante”.

Sul futuro: “Abbiamo iniziato da poco a seguirlo, quindi non mi va di parlare del passato. Che abbia estimatori in Italia e in Europa è un dato di fatto. Non solo Fiorentina, ci sono un po’ tutte le squadre in cui il ruolo di Diego si può adattare facilmente. A breve faremo un appuntamento con Giuntoli, vogliamo capire i progetti con Diego e fare delle valutazioni e serenità. Lui sta molto bene a Napoli ed è molto felice della città”.