Gaudino: “Difficile che il Bayern Monaco sborsi 100 milioni per Osimhen. Vi spiego perché”

Maurizio Gaudino, ex calciatore e oggi agente, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte. Si è parlato di un possibile approdo di Victor Osimhen al Bayern Monaco.

“Osimhen è un bravo giocatore, Lewandowski non vuole rimanere al Bayern. Il problema è che non si sente tanto accettato, si aspettava che il Bayern gli prolungava il contratto. Ha un accordo con il Barcellona Sostituto di Lewandowski? Loro stavano dietro anche ad Haaland, ma poi è andato al Manchester City. Cercano un centravanti come Robert. La valutazione di Osimhen di 100 milioni? Il Bayern è una società che non si fa sotto a queste cifre, non per la fatica dei soldi, ma non sono adatti per fare questi acquisti, poi non so”

.