Schwoch: “Impossibile vincere riducendo gli ingaggi! Mertens? Fondamentale, vi spiego”

Il noto ex storico attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulle dichiarazioni di ADL e non solo. Queste le sue parole: “Mertens va rinnovato senza troppi giri di parole! Sa anche lui che non potrà giocare più le 50 partite che faceva prima, ma per match con un elevata posta in palio è fondamentale. Garantisce carisma e tanta esperienza ed una squadra come il Napoli ne ha maledettamente bisogno.

Difficile vincere se riduci gli ingaggi, le parole di ADL risuonano in me come un grande controsenso. I soldi attirano i calciatori migliori e sono loro che fanno la differenza nella vittoria dei trofei. E’ un discorso banale ma so che non è del tutto scontato. Anche lo stesso De Laurentiis ha le sue ragioni, applica però degli esempi sbagliati. Koulibaly è ancora al Napoli anche se è uno dei top tre difensori centrali al mondo! Chiedergli di dimezzarsi lo stipendio è veramente troppo, soprattutto se diverse squadre sono pronte ad offrirgli più di quanto guadagna adesso. Non c’entra il vile denaro, qui si tratta proprio di buon senso”.